Marta Linkiewicz zdecydowała się na odważną zmianę. Nikt się tego nie spodziewał

Od czasu walki podczas Fame MMA Marta Linkiewicz zdecydowanie się zmieniła. Złagodniała, zupełnie inaczej się zachowuje i wysławia. Jej obserwatorzy największą różnicę dostrzegli jednak w aspekcie wizualnym – celebrytka schudła ponad 15 kilogramów i wygląda teraz znacznie lepiej. Zawdzięcza to ciężkim treningom na siłowni, odstawieniu alkoholu i odpowiedniej diecie.

Marta Linkiewicz zawdzięcza morderczym treningom nie tylko przemianę wizualną, ale też zmianę nastawienia i osobowości. Celebrytka stała się spokojniejsza, zdecydowanie bardziej stonowana i ułożona. To, co pozostało z dawnej Marty to pewność siebie, która na szczęście nigdzie się nie ulotniła.