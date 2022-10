Marta Manowska zaręczona? Internauci dopatrzyli się pierścionka

Jesień to dla Marty Manowskiej tradycyjnie już czas odpoczynku. To właśnie teraz, po zakończonych nagraniach do kolejnej edycji programu "Rolnik szuka żony", jego prowadząca może pozwolić sobie na urlop. Tym razem Manowska wybrała się naładować akumulatory do słonecznych Włoch, a konkretnie do Neapolu.