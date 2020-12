Marta Wierzbicka się wystroiła. Doradza, jak spędzić idealny wieczór

ZOBACZ TAKŻE: Wierzbicka o wyborze faceta: "Mężczyzna to musi być mężczyzna i to jest dla mnie podstawowa wartość"

"Taki wieczó rsię zapowiada! Nie pamiętam, kiedy ostatnio byłam tak wystrojona. Jest outfit, muzyczka i ulubiony cocktail - gin z tonikiem oraz sokiem z limonki i cytryny. Można go bez problemu zrobić w domu i rozkoszować się beztroskimi chwilami, kiedy wychodziło się z przyjaciółmi i było ciepło. Potrzebujemy: świeżą limonkę i/lub cytrynę, syrop cukrowy, gin, tonik i lód. Do soku z całej limonki, dodajemy 30 ml ginu Tanqueray, 30 ml syropu cukrowego, 150-250 ml toniku i lód. Dokładnie szejkujemy, przelewamy do copa glass i gotowe!" - napisała.