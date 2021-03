Marta Żmuda Trzebiatowska ma dość pandemii: "Skąd brać siłę do działania?"

Marta Żmuda Trzebiatowska to znana polska aktorka, którą wystąpiła w wielu filmach i serialach. Największą popularność przyniosły jej role w takich komediach jak m.in. "Nie kłam, kochanie" czy "Ciacho". W 2019 r. mogliśmy oglądać ją w głośnej "Mowie ptaków", za którą otrzymała nominację do statuetki Orła.

Marta Żmuda Trzebiatowska należy do osób, które rzadko kiedy opowiadają o życiu prywatnym. Gdy w 2015 r. wychodziła za mąż za młodszego o 5 lat Kamila Kulę , szczegóły ceremonii zdradzili pracownicy Teatru Komedia, w którym para się poznała. Małżeństwo niechętnie udziela wywiadów na temat swojej relacji, nie umawiają się z paparazzi, a na czerwonym dywanie pojawiają się tylko wtedy, gdy zobowiązuje ich do tego kontrakt. Również nie była zbyt wylewna, gdy sprawa dotyczyła jej dwóch ciąż .

"Już coraz mniej mam pomysłów skąd brać siłę do działania, energię do pracy i entuzjazm do zarażania nim innych. A może dziś po prostu mam spadek formy i słabszy dzień? Wiosenne przesilenie. Prawda jest taka, że mam już dość tej pandemii. Pewnie czujecie to samo? Jestem nią zmęczona i wkurzona faktem, że ktoś ukradł nam rok z życia. Aż chce mi się zacytować mojego trzyletniego synka, kiedy mówię mu 'NIE możemy, NIE wolno, NIE dotykaj', odpowiada: 'Tylko nie mów mi, że jest koronawirus!'. Niech to się już skończy" - napisana zrozpaczona aktorka.