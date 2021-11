Marta Żmuda Trzebiatowska od lat zmaga się z chorobą. "Uprzykrza mi życie"

"Od lat borykam się z chorobą, która czasami uprzykrza mi życie. Chyba pierwszy raz dzielę się tym z Wami, bo wiem, że dotyczy to wielu z Was. Jednym z objawów jest pogarszający się stan skóry przez zachwianą gospodarkę hormonalną, niedobory antyoksydantów oraz obniżoną odporność. Hashimoto, bo o tej podstępnej chorobie mowa, to moja codzienność" - napisała Żmuda Trzebiatowska.