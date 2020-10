Marta Żmuda Trzebiatowska wsparła Strajk Kobiet. W komentarzach burza

Marta Żmuda Trzebiatowska to popularna polska aktorka. Gwiazda chętnie dzieli się z fanami swoją codziennością, często udostępnia też zdjęcia z pracy . Tym razem postem w mediach społecznościowych Marta wsparła Strajk Kobiet. Stanowisko gwiazdy nie spodobało się jednak wszystkim.

Aktorka opublikowała zdjęcie, na którym widnieje czerwona błyskawica na białym tle. "Człowiek to istota wolna, rozumna, cielesna" - taki napis pojawił się na udostępnionym obrazku. Marta Żmuda Trzebiatowska nie zapomniała także o opisie pod zdjęciem. "Tu chodzi o człowieczeństwo. Gdy odbiera się wolność wyboru, odbiera się człowieczeństwo... #strajk kobiet" - czytamy pod postem.

Burza pod postem Marty Żmudy-Trzebiatowskiej

Nie wszyscy internauci byli zachwyceni postawą gwiazdy. Wiele komentujących osób, które najwyraźniej zgadzają się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, pytało aktorkę, czy człowieczeństwem jest "zabicie chorego, nienarodzonego dziecka". Niektórzy wstawili się jednak za Martą Żmudą Trzebiatowską."Uważam, że to do kobiety powinno należeć ostatnie słowo. Jakie by ono nie było, mamy obowiązek je szanować", "prawo wyboru".