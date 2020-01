Martin Lawrence zabrał córki na czerwony dywan. Rzadko pokazują się razem

Martin Lawrence pojawił się we wtorek 14 stycznia na uroczystej premierze filmu "Bad Boys for Life ". Na imprezie nie mogło zabraknąć jego filmowej partnera, Willa Smitha, ale uwagę gości przyciągały cztery kobiety, które pojawiły się u boku Lawrence'a. Powód był prosty: aktor bardzo rzadko zabiera na czerwony dywan swoje dorosłe już córki.

Martin Lawrence ma trzy córki z dwóch nieudanych małżeństw. W myśl zasady "do trzech razy sztuka" aktor oświadczył się kolejnej kobiecie (na zdjęciu po prawej), która była z nim na premierze. Ale do ożenku wcale mu się nie spieszy. Od wręczenia pierścionka zaręczynowego miną wkrótce trzy lata. Co i tak nie jest w jego przypadku rekordem.