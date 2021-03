Martyna Kondratowicz w obcisłym wdzianku. Co za figura

Martyna Kondratowicz to zaledwie 24-letnia uczestniczka programu "Hotel Paradise", który pozwolił jej zdobyć sporą popularność. Wchodząc do willi uczestników, blondynka nieco namieszała. Jej uroda od razu przykuwała uwagę, a niektóre wypowiedzi szokowały widzów. Kondratowicz przyznała przed kamerami, że nie chce mieć dzieci, co wywołało wśród części fanów show niemałe oburzenie.