Martyna Wojciechowska mocno przeżyła rozstanie z mężem. Wspierali ją rodzice

Teraz "Na Żywo" donosi, że podróżniczka ciężko przeżyła rozstanie. Ale w trudnych chwilach miała wsparcie rodziców, którym też trudno było zrozumieć sytuację. – Zaufali mu bezgranicznie. Oddali to, co mają najcenniejsze, czyli córkę i wnuczkę i wierzyli we wszystkie jego deklaracje. Z radością patrzyli, jak radził sobie jako głowa rodziny i opiekun ich wnuczki Marysi. Uczył ją malować, odpowiadał na trudne pytania i zawsze miał dla niej czas – mówi osoba zaprzyjaźniona z Wojciechowską w rozmowie z "Na Żywo" i dodaje: - czuli się bezradni wobec cierpienia córki i to rozdzierało ich serca. Sami przeżyli wspólnie 49 lat. Tego też życzyli Martynie i jej wybrankowi. Ale Przemek zawiódł, a oni zrozumieli, że nigdy nie będą w stanie mu tego wybaczyć.