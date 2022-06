Martyna Wojciechowska o finansach w związku. Stresowała ją rozmowa o pieniądzach

Martyna Wojciechowska to dla wielu kobiet symbol niezależności, co warto podkreślić, także tej finansowej. Autorka programu "Kobieta na krańcu świata" już na studiach podjęła pracę, właśnie po to, by mieć własne pieniądze. Swoim portfelem dysponuje rozsądnie, myśląc przede wszystkim o tym, by mieć oszczędności na tzw. czarną godzinę.