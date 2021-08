Pożary w Turcji. Poruszający apel Martyny Wojciechowskiej

"Turcja. Od wielu dni ten kraj trawi ogień. Szacuje się, że pożarów jest prawie 100. Zmagają się z nimi tysiące strażaków. Ogień dotarł do popularnych kierunków turystycznych, m.in. Bodrum, skąd ewakuowano mieszkańców części hoteli. To nie jedyny kraj, który w ostatnim czasie dotknęły pożary. Włochy (w tym Sardynia), Hiszpania, Francja, Cypr, Finlandia, Liban, Kanada etc. Strażacy wskazują, że choć najczęściej do wzniecenia ognia dochodzi przez ludzi, na rozprzestrzenianie pożarów wpływa ocieplenie klimatu. A w tym roku temperatury są rekordowe!" - napisała dziennikarka.