Martyna Wojciechowska od 20 lat zachwyca na szklanym ekranie. Tak wyglądała, na początku kariery

Podczas jednego z nagrań programu "Misja Martyna" doszło do tragedii. W 2004 r. na Islandii ekipa programu uległa wypadkowi samochodowemu. Zginął operator Rafał Łukaszewicz, a Martyna Wojciechowska złamała kręgosłup. Po 2 latach powróciła do pełnej sprawności i znowu zaczęła się wspinać. Mimo to śmierć przyjaciela odcisnęła na niej piętno.