Martyna Wojciechowska pokazała się z córką. Jej pociecha poszła śladem nieżyjącego ojca

W dalszej części swojego wpisu Wojciechowska wspomniała o ojcu Marii, Jerzym Błaszczyku, który zmarł w 2016 r. z powodu choroby nowotworowej. Okazuje się, że to właśnie w Dahab podróżniczka poznała Błaszczyka, który przez jakiś czas był rekordzistą Polski w nurkowaniu. "Stało się to w wyjątkowym dla nas miejscu w Egipcie, czyli w Dahab. W bazie PLANET DIVERS, w której wiele lat temu poznałam Jej Tatę i w której Jurek Błaszczyk w 2017 roku (Wojciechowskiej chodziło o 2007 r. – przyp. red.) przygotowywał się do swojego nurkowania na... 231 m (był to ówczesny rekord Polski w nurkowaniu głębokim!)" – napisała.