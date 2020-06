Martyna Wojciechowska pokazała stare zdjęcie z Olivierem Janiakiem

"Z Olivierem Janiakiem znamy się już ponad 20 lat! Za każdym razem, kiedy tylko wybieram jego numer telefonu i mówię: "Słuchaj Oli, planuję akcję charytatywną", to wiem, że mogę na niego liczyć. Tym razem również!" - napisała Martyna Wojciechowska.

"Olivier zaprasza do wizyty na planie swojego programu "Co za Tydzień". Na naszej charytatywnej aukcji Fundacji UNAWEZA możecie wylicytować tę wyjątkową przygodę!" - oznajmiła prowadząca program "Kobieta na krańcu świata".

"To kto chciałby zobaczyć, jak wyglądają kulisy powstawania programów telewizyjnych? To idealna okazja! I na lepszego gospodarza nie moglibyście trafić, Olivier zadba o Was jak o rodzinę" - dodała.