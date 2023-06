Martyna Wojciechowska przesłuchiwana przez policję. Doniosła osoba związana z PiS

- Przetoczyła się jakaś dyskusja przez media, niepotrzebnie zresztą podgrzewana, co sprawia, że nie rozmawiamy o tym, co jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że nasze dzieci cierpią i że nasze dzieci potrzebują naszej obecności i naszego wsparcia. Najistotniejsze dzisiaj jest to, że w ciągu dwóch lat mamy aż o 140 proc. wzrost podjętych prób samobójczych przez młodych ludzi - stwierdziła dziennikarka.