Martyna Wojciechowska świętuje Dzień Mamy. Opublikowała wzruszający post

Martyna Wojciechowska pokazała zdjęcie z okresu ciąży

"I nagle stał się CUD. W wieku 33 lat zaszłam w ciążę. Przygotowywałam się do macierzyństwa, jak do wielkiego projektu: przeczytałam wszystkie książki na ten temat, zrobiłam wielki plan... 17 kwietnia 2008 roku na świat przyszła Marysia. I wtedy okazało się, że nijak się nie przygotowałam się do roli Mamy. Rzeczywistość przerosła moje najśmielsze wyobrażenia. Kto z was zna to uczucie?" - czytamy dalej.