Martyna Wojciechowska świętuje urodziny mamy. Pokazała piękne zdjęcie

Martyna Wojciechowska nie należy do gwiazd, które nadmiernie epatują prywatnym życiem . Pokazuje publicznie tyle, ile uznaje za stosowne. A od dłuższego czasu pokazuje, że jest bardzo szczęśliwa. Na jej kontach w mediach społecznościowych od czasu do czasu pokazują się migawki ze wspólnie spędzanych chwil z ukochaną córką i Przemkiem Kossakowskim .

Podróżniczka podkreśliła też, że to właśnie mama wspierała ją i kibicowała w realizacji wszystkich marzeń, nawet tych prawie niemożliwych, za co już zawsze będzie wdzięczna. Nie pozostaje nic innego, jak dołączyć się do pięknych życzeń!