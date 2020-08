Martyna Wojciechowska uczy tolerancji. Podzieliła się niesamowitą historią z "krańca świata"

Ostatni z nich wyjątkowo zmusza do refleksji. Dziennikarka opowiedziała fanom o wyspie Samoa, na której do 5. roku życia nie identyfikuje się płci dziecka. Nikogo nie dziwi tam widok osoby o cechach męskich w szpilkach.

"FA’AFAFINE oznacza mężczyznę, który 'żyje jak kobieta'. FA’AFATAMA to kobieta, która 'żyje jak mężczyzna'. Nie są to, jak mogliby sądzić niektórzy, geje, lesbijki czy osoby transseksualne w naszym rozumieniu. To styl życia. I część kultury SAMOA (archipelag w Oceanii)" - zaczęła swój Wpis Martyna Wojciechowska.

"Dzieci do 5. roku życia są tu traktowane, ubierane, a nawet strzyżone tak samo, bez rozróżnienia na chłopców czy dziewczynki. Miejscowi wierzą bowiem, że dopiero w tym wieku ujawnia się prawdziwa płeć dziecka. Rodzina wnikliwie obserwuje co maluch lubi robić, jak spędza czas. I pozwalają mu podążać drogą męską lub kobiecą. Na Samoa takie osoby są oficjalnie zatrudniane na wysokich stanowiskach, społeczność ich docenia. Fa’afafine przychodzą do pracy w butach na wysokich obcasach i kobiecych ubraniach i nikogo to nie zaskakuje!" - czytamy.