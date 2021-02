Wojciechowska pokazała stare zdjęcie. "W liceum mężczyźni nosili mnie na rękach"

"W liceum mężczyźni nosili mnie na rękach. Potem bywało różnie😉 Ale czas nauki w XXII L.O. im. José Martí na warszawskich Bielanach wspominam rewelacyjnie choć 'myślę, że byłam dla nauczycieli wymagającą uczennicą. Miałam nieznośną potrzebę zadawania pytań i kwestionowania wszystkiego oraz szukania nowych rozwiązań. W szkole nie zawsze jest to premiowane, ale w życiu dobrze na tym wyszłam. Ale kiedy byłam w liceum nie marzyłam o tym, co robię teraz, bo moja wyobraźnia po prostu nie sięgała tak daleko. Dziś wierzę, że JEDYNE CO NAS W ŻYCIU OGRANICZA, TO NASZA WŁASNA WYOBRAŹNIA'" - napisała.