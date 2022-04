Martyna Wojciechowska cudem ocalała z wypadku. Jej przyjaciel nie miał tyle szczęścia

Poczuciu winy za to, że się przeżyło, towarzyszyło Martynie Wojciechowskiej także przekonanie, że jej życie jest mniej wartościowe. Zmarły przyjaciel miał przecież żonę i troje dzieci. To z tego poczucia zrodziło się w podróżniczce postanowienie, by swojemu ocalonemu życiu dodać dodatkowy sens. Stąd jeszcze większy zapał do pomocy innym, a także pomysł założenia fundacji.