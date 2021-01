Wojciechowska pęka z dumy. "Nie nadążam za moim dzieckiem"

Martyna Wojciechowska jest szczęśliwą mamą Marysi. kilka lat temu podróżniczka poinformowała o adopcji dziecka. O Kabuli zrobiło się natychmiast głośno po jednym z odcinków "Kobiety na krańcu świata", którego była bohaterką. 21-letnia Kabula to albinoska, co w szczególności w Tanzanii, jest wyrokiem śmierci. Część mieszkańców tego kraju wierzy, że posiadanie jakiejś części ciała albinosa przynosi szczęście. Z tego powodu, dziewczyna doświadczyła przemocy z rąk handlarzy ludźmi. Nocą do jej domu wtargnęli mężczyźni, którzy maczetą odrąbali jej rękę.