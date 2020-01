WP Gwiazdy Poczta WP Pilot Program TV Menu News

News Muzyka

Muzyka Czerwony Dywan

Czerwony Dywan Dzieci gwiazd

Dzieci gwiazd Love Story

Love Story Sexy

Sexy Wideonews #gwiazdy

Wideonews #gwiazdy Royals

Royals Rankingi

Rankingi Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne News + 3 zenon martyniuksylwestersylwester marzeń Artur Zaborski 31-12-2019 (17:43) Martyniuk o "Sylwestrze Marzeń": Ludzie jadą do Zakopanego, bo śpiewa Zenek Zenon Martyniuk jest jedną z gwiazd tegorocznego Sylwestra TVP w Zakopanem. Piosenkarz przyznaje, że przygotował repertuar dla każdego i... Rozwiń Jesteśmy na sylwetce marzenie w Za … Rozwiń Transkrypcja: Jesteśmy na sylwetce marzenie w Zakopanem Panie Wojtku czy rzeczywiście disco polo na temat G1 Polak Wszystkie piosenki jednoczą Polaków nie tego disco polo Ale tutaj są różne gatunki muzyczne Ja ogólnie nie rozwali tam tam na na na disco polo na inne po prostu fajna muzyka Są dobrane Taki sposób żeby żeby bawili I o to właśnie chodzi na na Sylwestra Tutaj nie można zanudzać to ma być wszystko wesołe pod nóżkę Zawory sprawdzone Traktory wiemy wygramy serki koncert W ciągu roku i i wiem że to Sprawdzone Publiczność babcia no i fajnie macie w Przedłużka 200 do tańca ale jednak o panu mówi się że pan ma temat że pan jednoczy tych podzielonych Polaków żeniac Muzyka na temat oddziaływania że jest tanie płytki czy razem do sklepu zachęcić czuje pan że rzeczywiście to miała taką rolę pęka Bardzo się cieszę Jeżeli tak twierdzę Że moja muzyka właśnie tak tak No tak ja staram się właśnie takie piosenki grać Żeby ona teraz jechał i do tego młodszego słuchacza i do kucharza w średnim wieku i osoby starsze Ma takie różne różne piosenki różne repertuaru o różnym charakterze Akurat dzisiaj nie Spokojniejsze takich jak rodzinny dom Jak panelami Ale dopiero tak najbardziej znane Ale Właśnie Ibanez Imię Tak jak powiedziałem jest tak dobrany że Viki Gabor zagra dla Młodzieżowe części za kibicem bardzo młodzieży Zagramy dla W średnim wieku Także naprawdę naprawdę Do siebie repertuar w ogóle Dobra to jest to jest tak dobra W tym roku ubiegłym roku 3 4 lata Że Że zawsze na Znajduje coś Ale ja oglądam programy i słyszę że że ludzie Przyjeżdżają tu Do Zakopanego bo śpiewa Zenek No to jest oczywiście bardzo miło Chyba że było gdyby powiedzieli Że nie przyjeżdżam do zdrowego bo tam się Ale no a a jeżeli mówią że Jedziemy na Zenka przyjeżdżają z maja Przyjeżdżają Ze Stanów Ze Szwecji i tak dalej I i z Polski z różnych zakątków Białystok Pozdrawiam Pozdrawiam Pozdrawiam Wrocław No to bardzo miłe że to nic tylko się