Maryla Rodowicz ma dość egzotycznych wakacji. Nie wspomina ich najlepiej

- Doszłam do takiego etapu w życiu, że mój wspaniały ogród to dla mnie najlepsze miejsce na wypoczynek. Jak żyła jeszcze moja mama to na widok mojego tarasu, słuchając o jakichś moich wakacyjnych planach, zawsze mówiła:“Po co wy gdzieś wyjeżdżacie? Przecież tu jest raj". Ja tego nie rozumiałam, ale zmieniła mi się perspektywa. Zresztą ciepłe kraje to nie był do końca mój klimat. Niechętnie wyjeżdżałam za granicę. Gdybym miała gdzieś teraz wyjechać, to najchętniej na Mazury na ryby do jakiegoś domku niedaleko jeziorka z pomostem - wyznała.