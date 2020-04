Maryla Rodowicz martwi się o córkę. Nie chce nadużywać jej wsparcia w czasie rozwodu

Maryla Rodowicz (74 l.) od ponad 3 lat próbuje rozwieść się z mężem. Byli razem 30 lat. To Andrzej Dużyński postanowił odejść, ponoć do młodszej kobiety. Po serii oczerniających się wzajemnie wypowiedzi w mediach byli małżonkowie próbowali dojść do porozumienia w kwestii podziału majątku. A mają co dzielić.