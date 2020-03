Maryla Rodowicz chce wyższych alimentów od męża. Pomoże jej w tym kancelaria Ryszarda Kalisza

Wokalistka spotkała się ponownie z mężem na sali sądowej. Do rozwodu wciąż nie doszło, bo gwiazda zamierza walczyć o większy przydział majątku.



Maryla Rodowicz od ponad 3 lat próbuje rozwieść się z mężem. Byli razem 30 lat. To Andrzej Dużyński postanowił odejść, ponoć do młodszej kobiety.

Po serii oczerniających się wzajemnie wypowiedzi w mediach byli małżonkowie próbowali dojść do porozumienia w kwestii podziału majątku. A mają co dzielić.

- Finansowe roszczenia żony zszokowały Andrzeja. Sądził, że to co jej zapewnił i 25 tys. zł pensji miesięcznie wystarczą gwieździe. Nie wierzył, gdy w sądzie usłyszał, że Maryla chce jeszcze wyższych alimentów oraz rości sobie prawa do części jego firmy i mieszkania - wyjawił znajomy pary.