Maryla Rodowicz otworzyła się na temat dzieciństwa. "Zapamiętałam stojący na ulicy czołg"

Rodowicz nie ukrywa, że obrazy, które zachowały się w jej pamięci nie należą do najprzyjemniejszych. "Zapamiętałam stojący na ulicy czołg w drodze do przedszkola, potem jazdę pociągiem (chyba przez Wrocław) i zrujnowane domy. To było tak silne przeżycie, że przez całe dzieciństwo bawiliśmy się na podwórkach w wojnę" - dodała.