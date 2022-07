Zarobki gwiazd w wakacje. Tak radzi sobie Beata Kozidrak

Beata Kozidrak i Bajm do końca roku mają zaplanowane 28 koncertów w całym kraju. Wokalistka ostatnimi czasy bardzo ucierpiała wizerunkowo z powodu jazdy po pijaku, za co została skazana, ale okazuje się, że nie ma to jednak większego znaczenia dla jej kariery. Jak podaje "Super Express", wokalistka i Bajm biorą za jeden występ aż 60 tys. złotych. Wspólnie na samych koncertach zarobią zatem ponad 1,5 mln zł.