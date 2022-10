Maryla Rodowicz schudła 20 kg. Mówi, jaki miała na to patent

W rozmowie z "Super Expressem" pochwaliła się, że schudła 20 kg i wyjawiła, jak tego dokonała. – To już 20 kg, ale jeszcze nie powiedziałam ostatniego słowa – stwierdziła z zadowoleniem, podkreślając, że jest tym bardziej zmotywowana, by pracować nad swoim wizerunkiem. Zdradziła też swój patent na dietę. Jeśli spodziewacie się, że skusiła się na jedną z tych modnych, to jesteście w błędzie.