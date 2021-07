Maryla Rodowicz skomentowała rozwód z Andrzejem Dużyńskim. "Wyrok jest niesprawiedliwy"

Maryla Rodowicz i Andrzej Dużyński byli małżeństwem od 1986 r. Jednak kryzys w ich związku nastąpił w 2016 r., kiedy to piosenkarka dowiedziała się, że jej mąż ją zdradza. To właśnie wtedy postanowiła wziąć rozwód. Sprawa ciągnęła się w sądzie aż do 2021 r. W końcu 22 lipca zapadł wyrok w sprawie Maryli Rodowicz i Andrzeja Dużyńskiego, jednak gwiazda nie jest do końca z niego zadowolona.