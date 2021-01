Maryla Rodowicz spróchniałą matroną? "To boli"

- Minęło kilkadziesiąt lat, a my widzimy te podstarzałe gwiazdeczki. Jedna niczym czarownica ruszająca się, druga na szczudłach. Jako kapłan mam obowiązek zwrócić uwagę: hola, hola, podstarzałe, spróchniałe matrony - mówił wówczas. - Z tego, co kiedyś ludzie podziwiali, zostanie tylko próchno. Zadatki tego już dzisiaj widać. Nie podejrzewam gwiazd o obżarstwo, chociaż proszę popatrzeć na pyziałą twarz pani Rodowicz, a jeszcze bardziej na opuchniętą twarz pani Kozidrak. Dwa podgardla? Jakby biskupem była. A nie jest - dodał.

- Oczywiście, że to boli. Jakiś ksiądz, który został wyklęty przez swój zakon, jednak odprawia msze i transmituje to w internecie. Wypowiedział się o mnie i o Beacie Kozidrak, nazywając nas dwiema spróchniałymi matronami. Jest to dla mnie zabawne, ale z drugiej strony nie jest to miłe - powiedziała na antenie artystka.