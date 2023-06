Maryla Rodowicz trzyma dyscyplinę. Mówi, kiedy odmawia sobie jedzenia

Dokłada wszelkich starań, by dać jak największe show, inspirując tym zresztą młodsze koleżanki, chociażby Dodę. Dba także, by mimo mijających lat nadal wyglądać na scenie świetnie. Ostatnio chociażby znów może się pochwalić znacznie szczuplejszą sylwetką. Nie to jednak zdaniem artystki ma wyłącznie robić wrażenie. W rozmowie z Plejadą opowiedziała, jak wygląda jej przygotowywanie się do występów.