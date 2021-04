Maryla Rodowicz w szczerym wywiadzie. "Niby po czym miałabym odpoczywać?"

Znam rzeczywistość polonijną, grałam wielokrotnie w polonijnych klubach w Chicago czy w Nowym Jorku. Te kluby można zliczyć na palcach jednej ręki, ale co potem? Kiedy już się zagrało we wszystkich pięciu? Wspomnienia związane z Krawczykiem? On miał wielki talent, miał wyjątkowo piękny głos. Niedawno zrobiłam sobie wieczór z Krawczykiem, słuchałam jego piosenek, napawałam się jego talentem.

Oczywiście, że interesuje mnie nasz świat muzyczny, wiem co się dzieje. A dokąd zmierza, to sprawa indywidualna.

Najbardziej martwi mnie nieustająco fakt, że radia komercyjne mnie nie grają, a wydaję płyty regularnie i to z dobrym repertuarem. Na szczęście mam dużą grupę fanów, którzy kupują płyty. A jeżeli chodzi o świat, to najbardziej smutne jest to, jak podzielona jest Polska. To jest bardzo przykre.