1 z 5 Maryla Rodowicz wspomina wakacje z Osiecką. "Bułgarzy mieli fantazję" Wakacje z Osiecką

Serial "Osiecka" to biograficzny hit TVP, w którym twórcy popełnili wiele błędów, ale skutecznie przyciągali przed telewizory rzesze widzów. Wierną widzką była na pewno Maryla Rodowicz. Wieloletnia przyjaciółka Osieckiej wyznała w rozmowie z "Faktem", że gdy oglądała na ekranie perypetie sercowe Agnieszki, to wszystko do niej wracało.

AKPA