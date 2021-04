Maryla Rodowicz zrezygnuje z luksusowych zakupów? "Londyn jest teraz za drogi"

Maryla Rodowicz ma za sobą trudny okres. Na początku dowiedziała się, że mąż ma młodszą kochankę. Para zdecydowała się wziąć rozwód, ale nie potrafią dojść do porozumienia. Wszystko kosztuję Marylę wiele emocji, pieniędzy i czasu. Jej sytuacja finansowa nie jest przez to najlepsza. Dodajmy do tego brak koncertów przez pandemię koronawirusa.