Marysia Sadowska gorzko wspomina jeden program. "Uważali mnie za wariatkę"

Sadowska wspominała, że przez udział w tamtym programie ludzie nie traktowali jej poważnie i do dziś nie jest zapraszana na niektóre ważne wydarzenia i festiwale muzyczne. Po latach zdaje sobie sprawę, że był to wizerunkowy strzał w stopę i nigdy by tego nie powtórzyła. Ale i tak nie żałuje, że poszła za głosem serca zamiast skupiać się wyłącznie na muzyce.