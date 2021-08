Zmarła przyjaciółka Marzeny Rogalskiej miała córkę. To ona jest teraz najważniesza

"Planowałyśmy najwyżej dzień lub dwa do przodu, ale jednak miałyśmy plany. Pytałam, kiedy cię zawieźć do Buska, do Szczawnicy, żebyś popatrzyła na swoje ukochane górki? Jeszcze chwila, jak trochę lepiej się poczuję, mówiłaś" - pisze Rogalska i wspomina telefoniczną rozmowę z przyjaciółką, która nieoczekiwanie okazała się ich ostatnią.