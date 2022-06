Matczakowi grozi 8 lat więzienia. Prokuratura wszczęła śledztwo

Na odezwę Maty na miejscu stawiły się tysiące osób (szacuje się, że mogło to być nawet 30 tys.), a niektórzy z nich rzucali się do wody, próbując dopłynąć do swojego idola. Pod koniec wydarzenia do organizatorów podpłynęła policja wodna i poinformowała o grożących im konsekwencjach. Wskutek tego nie doszło do powtórki koncertu następnego dnia.