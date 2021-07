Mata odhacza kolejny sukces. Trafił na prestiżową listę "Billboardu"

Album z pewnością sprzeda się jeszcze lepiej, zwłaszcza że singiel "Kiss Cam" nie tylko zdążył już "nabić" 18 mln wyświetleń w samym serwisie You Tube, ale trafił na słynną listę amerykańskiego magazynu "Billboard". Utwór znalazł się na Billboard Global 200 co prawda na 198. Miejscu, ale i tak odnotować to należy za niemały sukces.