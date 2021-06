Złoto w 6 godzin. Mata pobił rekord sprzedaży

Mata szturmem wdarł się do muzyki (a siłą rzeczy i do show-biznesu) słynnym już numerem "Patointeligencja", którym dosadnie podsumował młodzież. Singiel w mig obiegł sieć i "nabił" miliony wyświetleń w samym tylko serwisie YouTube. Singiel skutecznie zapewnił imponującą sprzedaż debiutanckiej płyty "100 dni do matury" (był choćby najchętniej słuchanym krążkiem przez polskich użytkowników Spotify), ale to jeszcze nic w porównaniu z rekordem, który Mata pobił ostatnio.