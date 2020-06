Mateusz Damięcki chce przeprosin od Kaczyńskiego. "Daję panu 24 godziny"

Sytuacja, która wzburzyła Damięckiego, rozegrała się w Sejmie podczas wnioskowania o wotum nieufności dla ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Głos miała wtedy Barbara Nowacka, a w pewnym momencie Borys Budka z PO wstał i zwrócił się do marszałka sejmu, by zareagował na zachowanie Jarosława Kaczyńskiego. Budce przeszkadzało, że Kaczyński stał i rozmawiał, ignorując w ten sposób wniosek Nowackiej. - Takiej hołoty chamskiej to jeszcze nikt nie widział w tym Sejmie – powiedział w końcu Kaczyński, co oburzyło posłów opozycji.