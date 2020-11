Mateusz Damięcki zbiera podpisy. Chce nowej ustawy

Tym razem Damięcki zamiast krytykować władzę, postanowił namówić swoich fanów do aktywnego działania. Chce doprowadzić do tego, by w każdej szkole w Polsce był psycholog.

Na Instagramie napisał: "O co chodzi? Musimy do 5 grudnia zebrać 100 000 podpisów po to, by sejm rozpatrzył obywatelski projekt ustawy. Czego dotyczy projekt? Chodzi o to, żeby w każdej szkole w Polsce, do której uczęszcza dziecko, zatrudniony był na etacie co najmniej jeden psycholog. NIE, TAK NIE JEST, ale może tak być, dzięki Tobie! Inicjatywa jest całkowicie oddolna, stworzona przez młodych. Idea apolityczna, postawa obywatelska. Dołącz. Złóż podpis, zbieraj podpisy przyjaciół".