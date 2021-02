To jego największy kompleks. Podda się zabiegowi za granicą

Mateusz Janusz i Pamela Stefanowicz to zwariowana para miłośników fitnessu, która swoją pasją dzieli się w sieci. Wychowankowie gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego zaczynali od bloga, na którym promowali zdrowy styl życia i aktywność fizyczną. Dziś na Instagramie śledzi ich prawie 2 mln folowersów, para wydała swoją książkę i prowadzi sklep z odzieżą i akcesoriami do ćwiczeń. Niewątpliwie ogromną popularność przyniósł duetowi Fit Lovers udział w programie "Ameryka Express", w którym zajęli drugie miejsce. Od tego czasu sportowcy co jakiś czas pojawiają się na antenie TVN, prezentując przed kamerami swoje imponujące umiejętności. Niemal codziennie robią to też na swoim Instagramie, gdzie niedawno Mateusz przyznał się fanom do zaskakujących kompleksów.