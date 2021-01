Popisują się sprawnością na plaży. "Nic darmo nie przyszło"

Od czasu osiągnięcia sukcesu celebryci chętnie dzielą się życiem prywatnym i zawodowym w mediach społecznościowych. Obecnie przebywają na wakacjach w Meksyku , co odzwierciedla ich konto na Instagramie, gdzie znajdziemy pełno zdjęć z tego miejsca. Ich najnowszy post przedstawia ich w akrobatycznej pozycji na plaży.

Fit Lovers o krytyce: "To było poza nami. Mieliśmy dużego farta"

W dołączonym opisie czytamy o tym, że duet Fit Lovers musiał ciężko pracować, by dojść do miejsca, w którym teraz są. "Dużo osób patrząc na nasze zdjęcia mówi ‘ale sprawni’. No i mają rację. Jesteśmy sprawni, ale nic darmo nie przyszło. Kiedyś nieśmiali, z małych miasteczek, z niewielkimi możliwościami - dziś miliony osób ogląda nasze wygibasy" – czytamy. "Dzięki upartości, pokorze (jaką dał nam sport) i wszystkim przeszkodom- finalnie tę pasję, zajawkę udało się przekuć na styl życia i sukces...." – dodali.