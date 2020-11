Mateusz z "Rolnik szuka żony" bez koszulki. Nabija się z chodzenia na siłownię

Mateusz to uczestnik najnowszego sezonu "Rolnik szuka żony". To właśnie on napisał jeden z 400 listów, które trafiły w ręce Magdy. 27-letniej rolniczki, która na przekór nazwie programu - szuka męża. Widzowie szybko uznali, że Mateusz nie jest materiałem na męża dla Magdy, ale jego osobowość przykuła uwagę i mieszkaniec Trójmiasta szybko dorobił się kilku tysięcy obserwujących na Instagramie.