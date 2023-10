Straciła ogromną sumę. Matka Przybylskiej oszukana

Gdy Przybylska postanowiła upomnieć się o należne jej pieniądze, bliscy Magdaleny R. przystąpili do działania. Mąż oskarżanej o oszustwo, w SMS-ie groził pokrzywdzonej, że "odbierze sobie życie", a przed tym napisze do prokuratury, że "to Przybylska popchnęła go do tego kroku". W stwierdził także, że nie wiedział nic o pożyczonych jej żonie pieniądzach.