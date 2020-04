Matthew Seligman nie żyje. Basista Davida Bowiego miał 64 lata

Jak podaje "The Guardian", zgon nastąpił 17 kwietnia w szpitalu św. Jerzego w Tooting, w południowym Londynie. Bezpośrednią przyczyną był udar krwotoczny. Seligman miał koronawirusa, którym najprawdopodobniej zaraził się od swojego brata. Simon Seligman przez ostatnie pół roku był częstym gościem placówek medycznych i zmarł z przyczyn niezwiązanych z koronawirusem.

Matthew Seligman grał na basie w zespole Bruce Woolley and the Camera Club, Soft Boys, The Fallout Club i Thompson Twins. Równolegle z rozwojem kariery muzycznej studiował na Uniwersytecie Cambridge.