Nick Cordero miał problemy z oddychaniem. W szpitalu amputowali mu nogę

Nick Cordero, aktor znany z filmu " W starym dobrym stylu ", seriali "Prawo i porządek", "Zaprzysiężeni" i występów na Broadwayu, trafił do szpitala 31 marca. Miał problemy z oddychaniem, ale dopiero trzeci test na obecność koronawirusa potwierdził, że aktor jest zarażony. 12 kwietnia żona Amanda Kloots odebrała telefon ze szpitala i usłyszała, że wystąpiły poważne komplikacje.

U Cordero wystąpiła infekcja płuc i bardzo wysoka gorączka, która doprowadziła do spadku ciśnienia i nieregularnej pracy serca. Mężczyzna stracił przytomność i lekarze zastosowali resuscytację.

"To było straszne. Lekarze z trudem przywrócili go do życia" – pisała żona na Instagramie. W sobotę poinformowała, że pojawiły się nowe komplikacje.