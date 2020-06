Matylda Damięcka walczy z homofobią. Pokazała nienawistne wiadomości

"Od najmłodszych lat jestem werbalnie i dosłownie szturchana. Parokrotnie opluta (dosłownie opluta), raz pobita. Za co? Za nazwisko, za brata, z atatę, za Karolinę z "Na wspólnej", za to, że przecież miałam pewnie łatwiej od kogoś... Przywykłam" - napisała Matylda Damięcka.

"Nie mówię, że to ok, ale przywykłam. Zostawiam to tu, żeby Was uspokoić" - dodała.