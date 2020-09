Mąż dziewczyny Brada Pitta sprzedaje jego wino. Czego nie rozumiecie?

Jeśli szokujące jest dla was to, że rzekoma kochanka Pitta jest wciąż żoną starszego mężczyzny, to co powiecie na fakt, że ów małżonek sprzedaje w swojej restauracji wino kochanka swojej żony?

Brad Pitt - człowiek w czepku urodzony