Jakie zamiary ma Brad Pitt wobec Nicole Poturalski? Aktor zwierzył się przyjacielowi

O nowym związku Brada Pitta zaczęło być głośno po tym, jak aktor został przyłapany na wakacjach we Francji, które spędził z tajemniczą kobietą. Jeszcze wtedy nikt nie wiedział, że chodzi o 27-letnią Nicole Poturalski. Para miała przylecieć na lotnisko Charles de Gaulle i udać się do posiadłości, w której poślubił Angelinę Jolie .

Brad Pitt nie chce się w pełni zaangażować?

Według magazynu "US Weekly" Brad i Nicole mają się ku sobie, ale nie spieszą się z okazywaniem tego publicznie. Przyjaciel aktora zdradził, że "Nicole nie biega w koło, wykrzykując o swojej miłości do Brada. Większość czasu przebywa w Los Angeles i to właśnie tam odbywa się najwięcej randek z Bradem. Sugerując się tym, co mówił, powoli się w sobie zakochują". Pittowi podoba się taka postawa Nicole. Aktor podobno nie jest jeszcze gotowy na zaangażowanie się w coś poważnego.